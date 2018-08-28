"Министр-боевик" Лекстутес сдал Россию по полной: "Захарченко ликвидируют, а Тимофеев, может, выживет". ВИДЕО

28.08.2018 07:23

Перебежчик говорит, что в Кремле за Донбасс идет настоящая война между различными группами влияния.

Экс-"культурный министр" "ДНР" Юрий Лекстутес в интервью заявил, что Захарченко разрешал брать своим "подчиненным" взятки, после чего нести их в "казну" "республики", то есть в его карман, передает "Диалог.UA".

На территории, подконтрольной Украине, Лекстутес оказался благодаря украинской контрразведке. Перебежчик говорит, что его кандидатура серьезно рассматривалась Москвой на пост главаря "ДНР", ее лоббировали ГРУшники, которым помешали стоявшие за террористом Захарченко ФСБшники.

В сюжете ТСН говорится, что кандидатуру "министра" Лекстутеса Москве порекомендовала одна из главных "звезд" российский пропаганды, "плакальщица" и "солдатская мать" Мария Ципко.

Перебежчик уверяет, что ему гарантировали безопасность, которую в случае его восхождения на пост главаря "ДНР" должны были обеспечивать Ходаковский и Безлер. Но победил Захарченко, а Лекстутес вскоре оказался на "подвале". "Министр" говорит, что все высокопоставленные кремлевские марионетки на Донбассе понимают, во что вляпались, все они обречены.

Лекстусес рассказывает, что его судьбой кураторы перестали интересоваться после того, как Путин решил оставить Суркова смотрящим за Донбассом. "Их не интересовало, что я в тюрьме, что меня три раза хотели расстрелять", - говорит министр-сепаратист. "Захарченко ликвидируют, финансовый мозг "ДНР" Тимофеев может где-то и осядет на островах под другой фамилией", - обрисовал Лекстутес дальнейшие "перспективы" главных донецких террористов.

Напомним, историк заявил, что Россия уже решила судьбу Захарченко и его окружения.