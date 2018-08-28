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Архив - Донецкая область

Минсоцполитики: переселенцев из Донбасса и Крыма стало больше

28.08.2018 10:39
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Минсоцполитики: переселенцев из Донбасса и Крыма стало больше

По состоянию на сегодня, 27 августа, в Украине учтены 1 млн 518 тыс. 283 переселенца из Донбасса и Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, ссылаясь на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, передает tribun.com.ua.

Напомним, по состоянию на 20 августа 2018 года в Украине были учтены 1 млн 517 тыс. 575 переселенцев.

Таким образом, за неделю число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) увеличилось на 708 человек.



Теги: Донбасс, Киев, Крым, регистрация, переселенцы, ВПЛ, Минсоцполитики
 
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