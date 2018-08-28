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Серость, прочь! В Мариуполе многоэтажки предлагают разукрасить

28.08.2018 18:39
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Серость, прочь! В Мариуполе многоэтажки предлагают разукрасить

Житель Мариуполя предлагает разукрасить городские многоэтажки, организовав конкурс художников, передает MRPL.CITY.
В обращении, опубликованном на сайте Единой системы местных петиций, автор Евгений Шустов просит город посодействовать в организации творческого конкурса для художников, которые сделают Мариуполь ярче.
«Прошу поддержать организацию конкурса по благоустройству города. Цель - дать возможность художникам разрисовать боковые части жилых домов, как это сделали в Днепре, за бюджетные средства и провести голосование, победитель которого получит награду», - говорится в петиции.
Петиция была создана 22 августа. На сегодняшний день она собрала 32 подписи из 250 необходимых для рассмотрения ее городскими властями.



Теги: Донбасс, Мариуполь, мурал, многоэтажка
 
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