В Донецке на прилавках только российские или китайские товары низкого качества

28.08.2018 07:50

Жители временно оккупированного Донецка и других населенных пунктов отмечают, что в магазинах теперь только российские или китайские товары самого низкого качества.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированного Донецка и других населенных пунктов жалуются, что в магазинах промышленные товары только производства РФ или Китая, притом, качество товаров крайне низкое.

Вот что сообщают дончане в соцсетях:

«Бывш. «Эпицентр» — абсолютное большинство товаров производства росси или Китая, что почти одно и то же… Грустно...»,

«І якість лайно».