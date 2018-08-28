Главная / Новости / Донецкая область / В Донецке на прилавках только российские или китайские товары низкого качества
Последние новости раздела
- Плюс семь "200-х" и "300-х" у оккупантов РФ: боевики ответили за ранения воинов ВСУ и минометные обстрелы09:05
- В поселке под Донецком были обстреляны церковь и дома08:54
- Боевики обострили ситуацию на Донбассе: ударили из танков, но понесли потери08:24
- Док "самоликвидировался": на Донбассе умер медик-террорист, обнимавшийся с Грэмом Филлипсом08:08
- В Донецке на прилавках только российские или китайские товары низкого качества07:50
- В Горловке вчера днем боевики «ДНР» устроили стрельбу из автоматов07:34
- "Министр-боевик" Лекстутес сдал Россию по полной: "Захарченко ликвидируют, а Тимофеев, может, выживет". ВИДЕО07:23
- Жизнь в “ДНР” катится в пропасть22:38
- Боевики «ДНР» провели облаву и задержали более 200 человек21:45
- Недопуск наблюдателей ОБСЕ на границу со стороны РФ – доказательство ее военного присутствия на Донбассе21:00
В Донецке на прилавках только российские или китайские товары низкого качества
28.08.2018 07:50
Жители временно оккупированного Донецка и других населенных пунктов отмечают, что в магазинах теперь только российские или китайские товары самого низкого качества.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Жители временно оккупированного Донецка и других населенных пунктов жалуются, что в магазинах промышленные товары только производства РФ или Китая, притом, качество товаров крайне низкое.
Вот что сообщают дончане в соцсетях:
«Бывш. «Эпицентр» — абсолютное большинство товаров производства росси или Китая, что почти одно и то же… Грустно...»,
«І якість лайно».
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, Китай, магазин, товар, соцсети, РФ
Читайте также:
- У Захарченко в Донецке закрывается бывший «МЕТРО» теперешний «МОСТ»
- Магазины Донецка заполнены украинским товаром
- "Красивым он будет только в воспоминаниях": как выглядит одно из культовых мест оккупированного Донецка
- У Захарченко в Донецке странно начали «выгорать» «флаги ДНР»
- В Донецке боевики «ДНР» и «ихтамнеты» мародерствуют в оставленных домах и квартирах
- План Захарченко по будущему Донбасса возмутил жителей Донецка: главарь "ДНР" позвал на помощь россиян
- Плюс семь "200-х" и "300-х" у оккупантов РФ: боевики ответили за ранения воинов ВСУ и минометные обстрелы09:05
- В поселке под Донецком были обстреляны церковь и дома08:54
- Боевики обострили ситуацию на Донбассе: ударили из танков, но понесли потери08:24
- Док "самоликвидировался": на Донбассе умер медик-террорист, обнимавшийся с Грэмом Филлипсом08:08
- В Донецке на прилавках только российские или китайские товары низкого качества07:50
- В Луганске свои ликвидировали террориста Страйка и тут же записали его в "украинские диверсанты"07:42
- В Горловке вчера днем боевики «ДНР» устроили стрельбу из автоматов07:34
- "Министр-боевик" Лекстутес сдал Россию по полной: "Захарченко ликвидируют, а Тимофеев, может, выживет". ВИДЕО07:23
- Жизнь в “ДНР” катится в пропасть22:38
- Боевики «ДНР» провели облаву и задержали более 200 человек21:45
- Плюс семь "200-х" и "300-х" у оккупантов РФ: боевики ответили за ранения воинов ВСУ и минометные обстрелы09:05
- В поселке под Донецком были обстреляны церковь и дома08:54
- В Крыму зреет бунт против россиян: "Это вы к нам присоединились, ка***есь, откуда приехали. Вас здесь не ждут"08:38
- Боевики обострили ситуацию на Донбассе: ударили из танков, но понесли потери08:24
- Док "самоликвидировался": на Донбассе умер медик-террорист, обнимавшийся с Грэмом Филлипсом08:08
- В Донецке на прилавках только российские или китайские товары низкого качества07:50
- В Луганске свои ликвидировали террориста Страйка и тут же записали его в "украинские диверсанты"07:42
- В Горловке вчера днем боевики «ДНР» устроили стрельбу из автоматов07:34
- "Министр-боевик" Лекстутес сдал Россию по полной: "Захарченко ликвидируют, а Тимофеев, может, выживет". ВИДЕО07:23
- Жизнь в “ДНР” катится в пропасть22:38
- Мужчины по Знаку Зодиака за которыми, как за каменной стеной22:13
- Непрозрачная упаковка и охлажденность: как правильно выбрать молоко?20:40
- В Украине запретили популярное лекарство от насморка10:45
- 7 знаков Зодиака, с которыми крайне сложно ладить09:30
- Найди себе пару: совместимость мужских и женских имен08:45
- Уляна Супрун прокоментувала небезпеку нітратів у фруктах21:15
- Полезные и вредные свойства винограда, о которых стоит знать20:27
- Ученые назвали неожиданную опасность грязного воздуха18:55
- Какие опасности несет чай в пакетиках14:30
- Симптомы гормонального сбоя, которые нельзя игнорировать13:48
- Захарченко «сбежал» из оккупированного Донецка (ФОТО)
- О переселенцах, которые не вернутся в Луганск и Донецк
- Оккупанты ОРЛО с 1 сентября вводят новые «правила дорожного движения»
- В оккупированный Луганск с концертом едет сын известного музыканта
- Ситуация на КПВВ: «Майорск» закрыт, на всех блокпостах очереди
- МГБ продолжает запугивать жителей Луганска
- В Донецке произошел большой пожар
- Что является самым страшным для людей при пересечении линии разграничения на Донбассе
- Хруст поплатился за предательство: на Донбассе ликвидирован опасный боевик из Макеевки
- "ДНРовцы" в трауре: на Донбассе ликвидирован Маугли