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Архив - Донецкая область

В Мариуполе под Ощадбанком умер пенсионер из Донецка

28.08.2018 11:58
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В Мариуполе под Ощадбанком умер пенсионер из Донецка

Вчера около полудня на пр. Мира произошло ЧП. Около центрального отделения Ощадбанка умер пожилой мужчина.
Как сообщили 0629 очевидцы, 67-летний мужчина приехал в Мариуполь с неподконтрольной территории (прописка г. Донецк), чтобы получить пенсию. Долго стоял на блокпосту.
По предварительной информации, у мужчины остановилось сердце. На месте работали медики "скорой", представители полиции.
По факту смерти открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины со значком "внезапная смерть".
Подробности происшествия устанавливаются



Теги: Донбасс, пенсионер, Мариуполь, Ощадбанк, умерший
 
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