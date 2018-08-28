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В неконтролируемых пунктах пропуска на границе с РФ прекращено движение
28.08.2018 14:20
Во временно неконтролируемых пунктах пропуска на границе с РФ прекращено движение транспорта и пеших граждан.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 26 августа 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«25 августа во время 20‑минутного мониторинга в пункте пропуска вблизи н. п. Ульяновское (61 км к юго‑востоку от Донецка) не было зафиксировано пассажиро-транспортного потока в каком-либо направлении».
Теги: Донбасс, движение, граница, транспорт, пункты пропуска, СММ ОБСЕ, РФ
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