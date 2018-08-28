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ВСУ смертельно приструнили боевиков на Донбассе
Ситуация в районе проведения Операции ОС остается достаточно напряженной. Террористы игнорируют "перемирие", подвергая ежедневно ВСУ огневым атакам, многие из которых ведутся запрещенным оружием.
Оккупанты за прошедшие сутки 27 августа осуществили десятки зверских атак, били по силам ООС из артиллерии 122-мм калибра, минометов 120-мм и 82-мм, передает "Диалог.UA".
На луганском направлении горячее всего в районе Крымского, которое террористы терзают какой день подряд. Кроме того, обстрелы зафиксированы поблизости расположений ВСУ возле Новотошковского, Троицкого, Луганского, Южного и Новолуганского, Золотого, Станицы Луганской.
Большинство провокаций пришлось на донецкое направление, где российские боевики активно применяли минометы. Кроме того, оккупанты зацепили и мариупольское направление.
Огнем врага были накрыты позиции украинских защитников в районе Широкино, Новотроицкого и Лебединского, Красногоровки, Водяного, Павлополя, Гнутово, Авдеевки и др. У террористов много убитых и раненых.
По данным украинской разведки, за минувшие сутки трое российских наемников ликвидированы, еще четверо ранены. С начала суток 28 августа боевики уже шесть раз обстреляли ВСУ в районе Новолуганского, Гнутово, Лебединского, Павлополя. Орки применили гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, артиллерию и минометы.
Теги: Россия, Донбасс, перемирие, боевики, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление, ООС
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