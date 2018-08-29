Боевики «ЛДНР» несут потери в живой силе

29.08.2018 10:45

Боевики «ЛДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донбасса несут потери в живой силе в виде убитых и раненных.

Как сообщает ГУР МО Украины, за минувшие сутки на временно оккупированных территориях Донбасса ликвидированы трое боевиков «ЛДНР» и ещё четверо получили ранения.

Источник: «Ведомости Донбасса»