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Архив - Донецкая область

Боевики «ЛДНР» вывозят с Донбасса неизвестные грузы

29.08.2018 07:30
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Боевики «ЛДНР» вывозят с Донбасса неизвестные грузы

Через границу с Россией на участке, подконтрольном группировкам «ЛНР» и «ДНР» замечено перемещение грузовиков. Об этом сказано в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 27 августа 2018 года.

Так, 25 августа патруль Миссии зафиксировал 14 тентованных грузовиков, которые стояли в очереди на выезд с территории Украины в РФ в пункте пропуска возле н.п. Успенка. Также был отмечен въезд 8 тентованных грузовиков.

26 августа представители Миссии видели в пункте пропуска вблизи н.п. Изварино 16 тентованных грузовых автомобиля, которые стояли в очереди на выезд из Украины. Здесь член НВФ сказал патрулю ОБСЕ покинуть место наблюдения.

Также 26 августа, находясь в пункте пропуска в районе н.п. Вознесеновка, наблюдатели СММ зафиксировали 5 тентованных грузовиков, которые ожидали разрешения на выезд из Украины. В этом районе специалистам Миссии также сказали покинуть место наблюдения.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, грузовик, ОБСЕ, ДНР, ЛНР
 
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