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Боевики на Донбассе за день 6 раз обстреляли позиции ООС
Потерь среди украинских военных нет
В районе проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе в течение текущих суток, 29 августа, с 7:00 до 18:00 боевики 6 раз открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе один раз с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Потерь среди украинских военных нет. Отмечается, что несмотря на объявление с полуночи 29 августа 2018 года "Школьного перемирия", боевики хоть и снизили интенсивность обстрелов позиций ООС и украинских населенных пунктов, однако не прекратили их вовсе.
"Противник открывал прицельный огонь из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Новгородское, Павлополь и Гнутово", - сообщают в ООС.
Отмечается, что во время обстрелов в районе Новгородского боевики применили против военнослужащих ООС минометы калибра 82 мм. По сообщению украинской стороны СЦКК, в результате обстрела в селе загорелась сухая трава, что грозит пожарами зданиям и жителям населенного пункта. В настоящее время силами военнослужащих ООС пожар локализован.
Источник: https://www.rbc.ua
Теги: Донбасс, обстрел, боевики, ООС
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