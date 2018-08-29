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Горловский поселок попал под обстрел: повреждены три жилые дома
29.08.2018 14:12
В поселке Гольмовский, расположенном на севере оккупированной Горловки в результате чего повреждено три частных дома.
«Руководитель представительства ДНР» в СЦКК Руслан Якубов заявил: «В поселке Гольмовский на севере Горловки в результате обстрелов уже после вступления в силу „школьного“ перемирия повреждены три жилых дома по улицам Комсомольская, 1 и Никитовское шоссе, 9 и 11».
По информации, в домах повреждены остекление, кровля и фасад.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Горловка, дом, обстрел, ДНР
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