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Архив - Донецкая область

Горловский поселок попал под обстрел: повреждены три жилые дома

29.08.2018 14:12
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Горловский поселок попал под обстрел: повреждены три жилые дома

В поселке Гольмовский, расположенном на севере оккупированной Горловки в результате чего повреждено три частных дома.

«Руководитель представительства ДНР» в СЦКК Руслан Якубов заявил: «В поселке Гольмовский на севере Горловки в результате обстрелов уже после вступления в силу „школьного“ перемирия повреждены три жилых дома по улицам Комсомольская, 1 и Никитовское шоссе, 9 и 11».

По информации, в домах повреждены остекление, кровля и фасад.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Горловка, дом, обстрел, ДНР
 
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