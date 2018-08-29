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Архив - Донецкая область

Кремль сделал решительный шаг в отношении главарей "ЛНР" - подробности

29.08.2018 19:45
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Кремль сделал решительный шаг в отношении главарей "ЛНР" - подробности

В России решили не проводить псевдовыборы в так называемой "ЛНР" и оставить главарей боевиков у "власти". Об этом сообщают источники издания LIGA.net, передает "Диалог.UA".

Ранее в ВСУ рассказали о предстоящих переворотах в так называемых "Л/ДНР".

В ближайшее время на территории "ЛНР" не будет никаких псевдоизбирательных процессов, так решили в Кремле. Источники уверяют, что запланированные и анонсированные самими боевиками выборы не станут проводить осенью этого года по решению кураторов из Кремля. Источники уверяют, что псевдовыборы отменили из-за того, что они нарушат минские соглашения.

Также Кремль не готов выделять средства на проведение мероприятия, которое ничего не решает, а лишь тешит самолюбие боевиков. Таким образом, боевик Пасечник останется "у руля" псевдореспублики на неопределенный срок и продолжит выполнять установки кураторов из Кремля. Власти "ДНР" и команда Захарченко начали информационную кампанию по отмене так называемых "выборов главы ДНР". Пятый год российской оккупации Донбасса превратил жизнь местных жителей в тягостное и бедное существование, разрушив экономику и инфраструктуру одного из самых успешных украинских регионов.



Теги: Донбасс, выборы, Кремль, ДНР, ЛНР
 
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