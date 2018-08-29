Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Оккупанты ОРДО приговорили жителя Донецка к 10 годам тюрьмы за «шпионаж»

29.08.2018 16:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Оккупанты ОРДО приговорили жителя Донецка к 10 годам тюрьмы за «шпионаж»

«Военный трибунал «ДНР» приговорил жителя оккупированного Донецка к 10 годам лишения свободы за «шпионаж».

Как отмечают работающие на оккупированной территории СМИ, гражданин Р. занимался перевозками через линию соприкосновения с ноября 2016-го по декабрь 2017 года. Оккупанты отмечают, что мужчина якобы согласился сотрудничать с СБУ и в его задачи входил сбор сведений военного характера для «использования против безопасности ДНР».

По данным оккупантов, осужденный якобы передавал украинской спецслужбе информацию с помощью мобильных приложений иинтернета.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донецк, Донбасс, шпионаж, оккупанты, ОРДО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх