- Озвучены проблемы пенсионных выплат жителям ОРДЛО13:20
- В Азовском море могут начаться прямые столкновения с Россией12:48
- В Донецке боевики «ДНР» устроили масштабное ДТП12:04
- На Донетчине под обстрел попал детский сад: ранена мама, пришедшая за ребенком11:07
- Боевики «ЛДНР» несут потери в живой силе10:45
- На Донбассе вступило в силу «школьное перемирие»10:30
- Боевики в трауре. Через Макеевку проехала «похоронная процессия»10:17
- Одним – назначить, другим – отменить: В Марьинке приняли решение по выплатам переселенцам08:17
- Переселенцам на заметку: Проверки ВПЛ отменены судом, что произошло на практике08:00
- Важная информация. КПВВ Донбасса изменят время работы07:45
Озвучены проблемы пенсионных выплат жителям ОРДЛО
Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что существует проблемы на законодательном уровне из-за которых жители ОРДЛО могут не получить пенсионные выплаты за все время с момента их прекращения.
По его словам, законом предусмотрено, что финансирование пенсий за прошедшее время возможно только в случае их невыплаты по вине гражданина или вине Пенсионного фонда, при этом жители ОРДЛО не могут получать пенсии из-за боевых действий, а подобные нюансы в законе не учитываются.
Кроме того, министр признал, что пенсионеры, живущие на оккупированной территории, имеют право на получение пенсионных выплат вне зависимости от срока, в течение которого пенсии не платились.
Рева добавил: «Мы должны на законодательном уровне урегулировать вопрос и сказать людям, что независимо от того, когда была прекращена выплата пенсий, они имеют право на нее в течении всего периода независимо от срока, за который им пенсия не платилась».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ОРДЛО, проблемы, пенсии
- Жители ОРДО пожаловались на серьезную проблему в «республике»
- Реинтеграция Донбасса: Марчук высказался о языке ненависти и фобиях
- Представитель ООН заявил о недопустимости того, что творится даже на подконтрольной Украине части Донбасса
- "Армейские корпуса" создают в ОРДЛО убойный запас
- В ОРДЛО будет работать Переходная Администрация. ВИДЕО
- Боевики несут потери: морги и больницы оккупированного Донбасса пополняются
- Озвучены проблемы пенсионных выплат жителям ОРДЛО13:20
- В Азовском море могут начаться прямые столкновения с Россией12:48
- В Донецке боевики «ДНР» устроили масштабное ДТП12:04
- На Донетчине под обстрел попал детский сад: ранена мама, пришедшая за ребенком11:07
- Боевики «ЛДНР» несут потери в живой силе10:45
- На Донбассе вступило в силу «школьное перемирие»10:30
- Боевики в трауре. Через Макеевку проехала «похоронная процессия»10:17
- Одним – назначить, другим – отменить: В Марьинке приняли решение по выплатам переселенцам08:17
- Переселенцам на заметку: Проверки ВПЛ отменены судом, что произошло на практике08:00
- Важная информация. КПВВ Донбасса изменят время работы07:45
- Озвучены проблемы пенсионных выплат жителям ОРДЛО13:20
- Януковича вызывают в суд13:00
- В Азовском море могут начаться прямые столкновения с Россией12:48
- НАТО подтвердило масштабное прибытие ВМС РФ к берегам Сирии12:30
- Две страны Европы: Кто хочет отменить антироссийские санкции12:15
- В Донецке боевики «ДНР» устроили масштабное ДТП12:04
- Драка в прямом эфире: Инна Богословская ударила Червоненко (ВИДЕО)11:50
- Стали известны подробности "химатаки" в Крыму11:38
- Российский журналист раскрыл, как Кремль готовится к мировой войне и кто пострадает первым11:25
- На Донетчине под обстрел попал детский сад: ранена мама, пришедшая за ребенком11:07
- Шесть женских "недостатков", которые на самом деле притягивают мужчин21:57
- Не хотели портить праздник: ветеран АТО рассказал о причинах Иловайской трагедии20:31
- Мирный атом в опасности: почему Украине срочно нужна помощь19:33
- Тюремный прайс: что покупают и продают за решеткой17:45
- Мужчины по Знаку Зодиака за которыми, как за каменной стеной22:13
- Непрозрачная упаковка и охлажденность: как правильно выбрать молоко?20:40
- В Украине запретили популярное лекарство от насморка10:45
- 7 знаков Зодиака, с которыми крайне сложно ладить09:30
- Найди себе пару: совместимость мужских и женских имен08:45
- Уляна Супрун прокоментувала небезпеку нітратів у фруктах21:15
- Захарченко «сбежал» из оккупированного Донецка (ФОТО)
- Оккупанты ОРЛО с 1 сентября вводят новые «правила дорожного движения»
- В оккупированный Луганск с концертом едет сын известного музыканта
- Ситуация на КПВВ: «Майорск» закрыт, на всех блокпостах очереди
- МГБ продолжает запугивать жителей Луганска
- В Украине крупнейший кризис с переселенцами - ООН
- Google закрывает свою социальную сеть
- «Захарченко ликвидируют»: «министр ДНР» сдался Украине и заговорил
- В Донецке бушует масштабный пожар
- На Донбасс вылетели 80 украинских дипломатов: названа причина