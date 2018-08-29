«Печальное зрелище». Жители Донецка жалуются на пустые «Амсторы»

29.08.2018 15:30

В социальных сетях жители оккупированного Донецка сообщают, что в прошлом крупнейшая торговая сеть города «Амстор» сейчас находится на грани банкротства.

Местный житель отмечает, что недавно посетил магазин на бульваре Шевченко и был поражен скудным ассортиментом товаров и отсутствием покупателей. Мужчина пишет: «Донецк. Зашел в „Амстор“, что на б. Шевченко напротив торгового института. Печальное зрелище. Жидкий выбор товаров, в зале чел. 15 бродит, боится заблудиться. Работают только две кассы, очереди нет от слова СОВСЕМ. Купил бутылку пива спасти торг. сеть, которую тоже освободили от хунты,».

Источник: https://donpress.com