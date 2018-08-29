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Переселенцам на заметку: Проверки ВПЛ отменены судом, что произошло на практике
Решение суда о незаконности проверок переселенцев в реальности не достигло ожидаемого результата, передает MRPL.CITY.
Об этом сообщили в благотворительном фонде «Право на защиту» после мониторинга ситуации после признания Киевским апелляционным административным судом недействительными проверки фактического места проживания ВПЛ (по постановлению КМУ №365).
«Казалось бы, наконец-то визиты домой к переселенцам должны быть просто отменены, но на практике применение решения оказалось сложнее. Согласно решению суда были отменены лишь некоторые пункты, которыми предусмотрено осуществление проверок на дому. Однако до сих пор остаются в силе пункты, согласно которым социальные выплаты назначаются и восстанавливаются на основании акта обследования жилищно-бытовых условий» - отметили в БФ «Право на защиту».
Соответствующее разъяснение Министерства социальной политики было разослано 19.07.2018 года, но это привело к различной практике применения данных изменений.
Мониторинг показал, что в некоторых УСЗН были восстановлены ранее отмененные проверки фактического места нахождения ВПО. Некоторые управления не проводят проверки по порядку контроля за осуществлением социальных выплат ВПО, зато в случае назначения адресной помощи такие проверки осуществляются. Также некоторые управления начали практику получения дополнительных заявлений от ВПО, в которых должна содержаться просьба ВПО провести УСЗН проверку их фактического места проживания. После получения такого заявления инспектора УСЗН осуществляют проверку места проживания ВПО. Если заявление отсутствует, проверка и составление акта не проводится и, как следствие, возобновление приостановленных пенсионных выплат пенсионерам-ВПО не происходит. Установлены случаи, когда часть УСЗН не проводит проверки по месту нахождения ВПО, а вызывает ВПО к УСЗН для составления акта обследования. Однако большинство УСЗН придерживается практики проведения проверки по месту нахождения ВПО в любом случае.
БФ «Право на защиту» подготовил обращение в Министерство социальной политики Украины относительно необходимости дополнительных разъяснений относительно внедрения однородной практики применения норм постановления №365 по составлению акта обследования с учетом решения Киевского апелляционного административного суда и недопущения нарушений прав ВПЛ на социальные и пенсионные выплаты.
Источник: https://mrpl.city
Теги: Донбасс, отмена, переселенцы, ВПЛ, проверки
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