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Украина подняла боевую авиацию и вертолеты в небе над Донбассом

29.08.2018 15:45
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Украина подняла боевую авиацию и вертолеты в небе над Донбассом

​Подразделения украинской армии провели предупредительную акцию в отношении россиян, показав оккупантам, что будет их ждать в случае попытки наступления на украинские позиции на азовском направлении.

Впечатляющее видео было опубликовано штабом Операции Объединенных сил в социальной сети. Оперативные маневры были проведены по указанию командующего генерал-лейтенанта Сергея Наева, задействовав экипажи армейской авиации и бронетанковые подразделения для уничтожения условного противника при попытке высадиться на побережье Азовского моря.

На опубликованных кадрах видно, что штаб ООС подключил к маневрам и вертолетную авиацию, силами которой условный противник был разгромлен на морской и сухопутной части территории Украины.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Украина, Донбасс, учения, авиация, вертолеты
 
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