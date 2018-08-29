В «ДНР»: Житель Харцызска хранил на даче гранаты и патроны

29.08.2018 16:15

Житель временно неподконтрольного украинским властям Харцызска хранил выстрелы для подствольного гранатомета, ручные гранаты и сотни патронов. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«На территории одного из садовых обществ Харцызска сотрудники полиции обнаружили и изъяли у 50-летнего мужчины 4 заряда к подствольному гранатомету, 2 гранаты "Ф-1" с запалами УЗРГМ, 4 магазина к автомату Калашникова, 2 магазина к винтовке СВД и более 400 патронов разного калибра», – утверждают в «МВД».

Все боеприпасы, как уверяют в «ДНР», изъяты и направлены на экспертизу.

Источник: https://dnews.dn.ua