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В «ДНР»: Житель Харцызска хранил на даче гранаты и патроны
29.08.2018 16:15
Житель временно неподконтрольного украинским властям Харцызска хранил выстрелы для подствольного гранатомета, ручные гранаты и сотни патронов. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».
«На территории одного из садовых обществ Харцызска сотрудники полиции обнаружили и изъяли у 50-летнего мужчины 4 заряда к подствольному гранатомету, 2 гранаты "Ф-1" с запалами УЗРГМ, 4 магазина к автомату Калашникова, 2 магазина к винтовке СВД и более 400 патронов разного калибра», – утверждают в «МВД».
Все боеприпасы, как уверяют в «ДНР», изъяты и направлены на экспертизу.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, патроны, ДНР, гранаты
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