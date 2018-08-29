В «ЛНР» ПРИДУМАЛИ, КАК ЛИКВИДИРОВАТЬ РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

29.08.2018 21:45

Группировка «ЛНР» обязала религиозные организации пройти «процедуру государственной регистрации или легализации» до 15 октября 2018 года.



Об этом говорится в правке к так называемому закону «О свободе совести и о религиозных объединениях», принятой 20 августа.



Отмечается, что если религиозные организации не пройдут регистрацию до указанного срока, то они будут считаться прекратившими свою деятельность на подконтрольной «ЛНР» территории Луганской области.

В середине августа стало известно, что «ДНР» планирует принять так называемый законопроект о «религиозной безопасности». С помощью него можно будет запрещать религиозные организации, которые в «ДНР» посчитают сектами.



Группировки «ДНР» и «ЛНР» вмешиваются в деятельность многих религиозных организаций, которые находятся на подконтрольных им территориях. Некоторые из них запрещают, утверждая, что они являются сектами или ведут экстремистскую деятельность.



При этом помещения этих религиозных организаций забирают. По данным ООН, «Л-ДНР» отобрали у Свидетелей Иеговы 14 помещений.



Недавно стало известно, что «ДНР» превратила донецкую церковь мормонов в «дворец бракосочетания». В 2015 году еще один храм мормонов стал «центром детского творчества».

Источник: http://novosti.dn.ua