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Важная информация. КПВВ Донбасса изменят время работы
29.08.2018 07:45
Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе с первого сентября начнут работать по новому графику, передает MRPL.CITY.
Об этом сообщает пресс-офицер Донецкого погранотряда Валерия Карпиленко.
С началом сентября вступает в силу распоряжение командующего Операции объединенных сил, в связи с которым КПВВ будут работать на 2,5 часа меньше. Согласно новому графику, пропуск граждан будет осуществляться с 07:00 до 18:30.
Мариупольцев просят учесть данную информацию при планировании поездок с пересечением линии разграничения через КПВВ.
Теги: Донбасс, время, график, КПВВ, ООС
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