Важная информация. КПВВ Донбасса изменят время работы

29.08.2018 07:45

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе с первого сентября начнут работать по новому графику, передает MRPL.CITY.

Об этом сообщает пресс-офицер Донецкого погранотряда Валерия Карпиленко.

С началом сентября вступает в силу распоряжение командующего Операции объединенных сил, в связи с которым КПВВ будут работать на 2,5 часа меньше. Согласно новому графику, пропуск граждан будет осуществляться с 07:00 до 18:30.

Мариупольцев просят учесть данную информацию при планировании поездок с пересечением линии разграничения через КПВВ.