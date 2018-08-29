Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Важная информация. КПВВ Донбасса изменят время работы

29.08.2018 07:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Важная информация. КПВВ Донбасса изменят время работы

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе с первого сентября начнут работать по новому графику, передает MRPL.CITY.

Об этом сообщает пресс-офицер Донецкого погранотряда Валерия Карпиленко.

С началом сентября вступает в силу распоряжение командующего Операции объединенных сил, в связи с которым КПВВ будут работать на 2,5 часа меньше. Согласно новому графику, пропуск граждан будет осуществляться с 07:00 до 18:30.

Мариупольцев просят учесть данную информацию при планировании поездок с пересечением линии разграничения через КПВВ.



Теги: Донбасс, время, график, КПВВ, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх