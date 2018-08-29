- Одним – назначить, другим – отменить: В Марьинке приняли решение по выплатам переселенцам08:17
- Переселенцам на заметку: Проверки ВПЛ отменены судом, что произошло на практике08:00
- Важная информация. КПВВ Донбасса изменят время работы07:45
- Боевики «ЛДНР» вывозят с Донбасса неизвестные грузы07:30
- Выборы в Украине: Как могут голосовать переселенцы и жители неподконтрольного Донбасса07:00
- Большинство украинцев поддерживают участие переселенцев Донбасса в местных выборах22:29
- В «министерствах ДНР» – конфликт после сообщения о росте цен на продукты21:30
- Когда и как уберут Захарченко? В России ищут новую марионетку на пост главаря «ДНР»20:59
- Не хотели портить праздник: ветеран АТО рассказал о причинах Иловайской трагедии20:31
- На Донбассе ситуация накаляется: противник подтягивает на передовую все силы20:06
Выборы в Украине: Как могут голосовать переселенцы и жители неподконтрольного Донбасса
В Украине переселенцы и жители временно неподконтрольных украинской власти территорий могут голосовать на президентских и парламентских выборах путем смены места голосования. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает Общественная организация «Донбасс-SOS».
«Обращаем внимание, что избирательная кампания еще не стартовала, а, значит, никаких действий на данный момент осуществлять не надо!», – отмечается в сообщении.
Кроме того, общественники прокомментировали информацию относительно решения Верховного суда которым «как бы» запрещено переселенцам голосовать по месту фактического проживания. «Это не так! Решение говорит о голосовании за местные органы власти и именно за них мы не можем голосовать до момента изменений, в том числе принятия законопроекта №6240», – разъяснили в «Донбасс-SOS».
Напомним, согласно обнародованному решению Верховного суда, регистрация места проживания ВПЛ является временной и не является основанием для участия в местных выборах. Такое право есть только у тех граждан Украины, которые постоянно проживают на соответствующей территории и имеют регистрации постоянного места жительства на территории соответствующего села, поселка, города.
Напомним, 27 марта 2017 года в ВРУ был зарегистрирован законопроект № 6240 «О возобновлении избирательных прав внутренне перемещенных лиц» («Об обеспечении доступа к избирательным правам внутренне перемещенных лиц и других мобильных внутри страны граждан»), принятие которого может разрешить переселенцам участвовать в местных выборах и избирать народных депутатов в мажоритарных округах. Он не рассматривается уже более года.
Также в Верховной Раде Украины 5 июня 2018 года зарегистрирован законопроект № 8432 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно учета и регистрации места проживания граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Автономной Республики Крым». Этим документом авторы предлагают изменить порядок регистрации переселенцев, который коснется вопросов оформления ID-паспортов, в том числе, относительно указания прописки гражданина.
30 июля 2018 года Верховный суд Украины обнародовал свое решение, которым переселенцам не предоставляется возможность голосовать на местных выборах в громадах, в которых проживает ВПЛ. Решение ВСУ о невозможности переселенцам голосовать на местных выборах было принято на основании рассмотрения судебных решений более низких инстанций, вынесенных по первоначальному иску переселенки Юлии Лементар, которая сейчас проживает в Луцке.
Теги: Украина, Донбасс, голосование, выборы президента, переселенцы, Донбасс SOS
- Выборы президента. Грузины-"молодогвардейцы" терроризируют Донецк
- Как голосовал Донбасс, или Банкир потеснил премьер-министра
- Донецкую область "захватили" наблюдатели с Западной Украины. Их уже 2, 5 тысячи
- В Донецке за грузинами установили слежку: чиновники опасались терроризма
- В Донецкой области международных наблюдателей не пустили на несколько участков
- Замначальника УВД: в Донецке кавказцев предупредили... и отпустили
- Одним – назначить, другим – отменить: В Марьинке приняли решение по выплатам переселенцам08:17
- Переселенцам на заметку: Проверки ВПЛ отменены судом, что произошло на практике08:00
- Важная информация. КПВВ Донбасса изменят время работы07:45
- Боевики «ЛДНР» вывозят с Донбасса неизвестные грузы07:30
- Выборы в Украине: Как могут голосовать переселенцы и жители неподконтрольного Донбасса07:00
- Большинство украинцев поддерживают участие переселенцев Донбасса в местных выборах22:29
- В «министерствах ДНР» – конфликт после сообщения о росте цен на продукты21:30
- Когда и как уберут Захарченко? В России ищут новую марионетку на пост главаря «ДНР»20:59
- Не хотели портить праздник: ветеран АТО рассказал о причинах Иловайской трагедии20:31
- На Донбассе ситуация накаляется: противник подтягивает на передовую все силы20:06
- "Рвем паутину": Порошенко заявил о разрыве "дружбы" с Россией08:45
- Одним – назначить, другим – отменить: В Марьинке приняли решение по выплатам переселенцам08:17
- Переселенцам на заметку: Проверки ВПЛ отменены судом, что произошло на практике08:00
- Важная информация. КПВВ Донбасса изменят время работы07:45
- Боевики «ЛДНР» вывозят с Донбасса неизвестные грузы07:30
- Кризис в Азовском море: Порошенко срочно созвал СНБО07:15
- Выборы в Украине: Как могут голосовать переселенцы и жители неподконтрольного Донбасса07:00
- Большинство украинцев поддерживают участие переселенцев Донбасса в местных выборах22:29
- Шесть женских "недостатков", которые на самом деле притягивают мужчин21:57
- В «министерствах ДНР» – конфликт после сообщения о росте цен на продукты21:30
- Шесть женских "недостатков", которые на самом деле притягивают мужчин21:57
- Не хотели портить праздник: ветеран АТО рассказал о причинах Иловайской трагедии20:31
- Мирный атом в опасности: почему Украине срочно нужна помощь19:33
- Тюремный прайс: что покупают и продают за решеткой17:45
- Мужчины по Знаку Зодиака за которыми, как за каменной стеной22:13
- Непрозрачная упаковка и охлажденность: как правильно выбрать молоко?20:40
- В Украине запретили популярное лекарство от насморка10:45
- 7 знаков Зодиака, с которыми крайне сложно ладить09:30
- Найди себе пару: совместимость мужских и женских имен08:45
- Уляна Супрун прокоментувала небезпеку нітратів у фруктах21:15
- Захарченко «сбежал» из оккупированного Донецка (ФОТО)
- Оккупанты ОРЛО с 1 сентября вводят новые «правила дорожного движения»
- В оккупированный Луганск с концертом едет сын известного музыканта
- Ситуация на КПВВ: «Майорск» закрыт, на всех блокпостах очереди
- МГБ продолжает запугивать жителей Луганска
- В Украине крупнейший кризис с переселенцами - ООН
- «Захарченко ликвидируют»: «министр ДНР» сдался Украине и заговорил
- Google закрывает свою социальную сеть
- В Донецке бушует масштабный пожар
- На Донбасс вылетели 80 украинских дипломатов: названа причина