Выборы в Украине: Как могут голосовать переселенцы и жители неподконтрольного Донбасса

29.08.2018 07:00

В Украине переселенцы и жители временно неподконтрольных украинской власти территорий могут голосовать на президентских и парламентских выборах путем смены места голосования. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает Общественная организация «Донбасс-SOS».

«Обращаем внимание, что избирательная кампания еще не стартовала, а, значит, никаких действий на данный момент осуществлять не надо!», – отмечается в сообщении.

Кроме того, общественники прокомментировали информацию относительно решения Верховного суда которым «как бы» запрещено переселенцам голосовать по месту фактического проживания. «Это не так! Решение говорит о голосовании за местные органы власти и именно за них мы не можем голосовать до момента изменений, в том числе принятия законопроекта №6240», – разъяснили в «Донбасс-SOS».

Напомним, согласно обнародованному решению Верховного суда, регистрация места проживания ВПЛ является временной и не является основанием для участия в местных выборах. Такое право есть только у тех граждан Украины, которые постоянно проживают на соответствующей территории и имеют регистрации постоянного места жительства на территории соответствующего села, поселка, города.

Напомним, 27 марта 2017 года в ВРУ был зарегистрирован законопроект № 6240 «О возобновлении избирательных прав внутренне перемещенных лиц» («Об обеспечении доступа к избирательным правам внутренне перемещенных лиц и других мобильных внутри страны граждан»), принятие которого может разрешить переселенцам участвовать в местных выборах и избирать народных депутатов в мажоритарных округах. Он не рассматривается уже более года.

Также в Верховной Раде Украины 5 июня 2018 года зарегистрирован законопроект № 8432 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно учета и регистрации места проживания граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Автономной Республики Крым». Этим документом авторы предлагают изменить порядок регистрации переселенцев, который коснется вопросов оформления ID-паспортов, в том числе, относительно указания прописки гражданина.

30 июля 2018 года Верховный суд Украины обнародовал свое решение, которым переселенцам не предоставляется возможность голосовать на местных выборах в громадах, в которых проживает ВПЛ. Решение ВСУ о невозможности переселенцам голосовать на местных выборах было принято на основании рассмотрения судебных решений более низких инстанций, вынесенных по первоначальному иску переселенки Юлии Лементар, которая сейчас проживает в Луцке.