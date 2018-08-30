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Блокпосты Донетчины оснастили современной техникой
30.08.2018 20:59
В ходе реконструкции стратегически важных объектов еще два блокпоста в Бахмуте и Мангуше оснастили новейшим оборудованием.
Таким образом переформатирование, согласно требованию командования ООС, произвели уже на шести блокпостах Донетчины, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, передает zi.dn.ua.
В сообщении говорится, что благодаря использованию современного оборудования для осмотра транспорта и груза сократится время проверки и улучшится ее качество.
Также на блокпостах оборудованы санитарные зоны и зоны отдыха для граждан, где можно подзарядить гаджеты и получить домедицинскую помощь.
На сегодняшний день обновленные блокпосты функционируют в Славянске, Константиновке, Покровске и Большой Новоселовке, Бахмуте и Мангуше.
Теги: Донбасс, Донецкая область, реконструкция, полиция, оборудование, транспорт, блокпост, грузы, ООС
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