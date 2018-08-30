Блокпосты Донетчины оснастили современной техникой

30.08.2018 20:59

В ходе реконструкции стратегически важных объектов еще два блокпоста в Бахмуте и Мангуше оснастили новейшим оборудованием.

Таким образом переформатирование, согласно требованию командования ООС, произвели уже на шести блокпостах Донетчины, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, передает zi.dn.ua.

В сообщении говорится, что благодаря использованию современного оборудования для осмотра транспорта и груза сократится время проверки и улучшится ее качество.

Также на блокпостах оборудованы санитарные зоны и зоны отдыха для граждан, где можно подзарядить гаджеты и получить домедицинскую помощь.

На сегодняшний день обновленные блокпосты функционируют в Славянске, Константиновке, Покровске и Большой Новоселовке, Бахмуте и Мангуше.