Какое будущее выбирают абитуриенты Донбасса в 2018 году

30.08.2018 18:00

В этом году Украина снова побеспокоилась о будущем выпускников школ из временно неподконтрольных территорий Донбасса. Абитуриентам, желающим поступить в ВУЗы, колледжи, техникумы Украины, были предоставлены все возможности сделать это по более упрощенной процедуре — без сдачи ЗНО и без процедуры сбора документов. Также, для поступления, можно не предоставлять свой паспорт и школьный аттестат. Чтобы поступить по упрощенной программе, нужно обратиться в образовательные центры “Донбасс – Украина”, которые были созданы на подконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей, а также в перемещенных ВУЗах.

Фондом “Открытая Политика” совместно с Министерством образования Украины при поддержке ЮНИСЕФ, сделано все возможное, чтобы реализовать программу “Доступное Образование”. Была открыта широкая информационная кампания, чтобы абитуриенты Донбасса узнали о возможности получить высшее и профессиональное образование, а также, дипломы которые котируются и признаются везде в мире. Были открыты горячие линии, расклеены листовки и баннеры, сделаны объявления и показаны агитационные ролики для всех желающих получить образование.

За предварительными данными в этом году были достигнуты позитивные результаты. По сравнению с прошлым 2017 годом, желающих получить образование на территории Украины стало на 20 % больше.

“Власти ДНР” во главе с Захарченком, за годы войны на Донбассе, никогда не уделяли должным образом внимания высшему образованию в “молодой республике”, а создавали лишь видимость “успехов” в сфере образования в угоду кураторам из Кремля. Как обеспечить молодежь достойными образованием и работой их никогда не волновало, но если сбегут все студенты, кого они на массовках будут использовать? Картинка кремлевской пропаганды будет испорчена, вот поэтому недоначальство недорэспублики пытается удержать молодежь запугиванием, пропагандой и обещаниями светлого будущего. Вот только все меньше молодых людей ему верят, в этом году на 20% больше чем в прошлом, что и есть показателем доверия населения оккупированных территорий к самопровозглашенному руководству.

Многие абитуриенты, видя только “картинки” навязанные всеми СМИ на неподконтрольных территориях, не знают о своих реальных возможностях. Пробуют верить в российские дипломы, но от старшекурсников и выпускников узнают, что российские дипломы получают лишь избранные и то за солидные деньги. Попадая в безвыходную ситуацию, они вынуждены получать образование и “липовые” дипломы в недореспублике, таким образом, лишая себя шанса на нормальное будущее. Ведь “диплом” недореспублики не стоит даже бумаги, на которой он напечатан. Никто таких выпускников с такими бумажками на нормальную работу не возьмет и он не имеет никакой ценности на рынке труда. И самое страшное, что и сами преподаватели, а потом и студенты понимают, что все это образование в оккупации просто илюзия и фейк. Главное что должен помнить будущий студент – шанс не быть убитым и жить нормальной, спокойной жизнью – это учиться вне оккупации.

Источник Ведомости Донбасса.