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На Донбассе что-то намечается: теперь и Луганск готовится к "референдуму" - подробности
Уже не только террористическая "ДНР" готовится к "референдуму" о независимости, но и ее луганский близнец "ЛНР".
Важным инсайдом из террористической "республики" поделился сепаратистский telegram-канал "Я_в_Донецк", передает "Диалог.UA".
В среду, 29 августа, Донбасс всколыхнула новость о том, что террористическая "ДНР" готовится к новому "референдуму" о независимости. Руководство "республики" экстренно бросилось опровергать слухи.
Однако, по всей видимости, не все так чисто с этой историей. Информацию подтвердил другой источник, уточнил, что тот же сценарий прорабатывается и в "ЛНР". "По моей информации, подготовку к аналогичному референдуму начали уже и в Луганске. Покажет время, кто прав. Но скрывать это, по моему, не имеет смысла. Назрело", - отметил telegram-канал.
Если информация действительно правдива, то, сомневаться не приходится, что за ней стоит Кремль. Такие серьезные решения местным ставленникам принять бы не позволили. Зачем Москве новые "референдумы" на Донбассе, пока неясно.
Теги: Донбасс, Луганск, референдум, Кремль, ДНР, ЛНР, террористы
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