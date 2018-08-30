На Донбассе что-то намечается: теперь и Луганск готовится к "референдуму" - подробности

30.08.2018 08:43

Уже не только террористическая "ДНР" готовится к "референдуму" о независимости, но и ее луганский близнец "ЛНР".

Важным инсайдом из террористической "республики" поделился сепаратистский telegram-канал "Я_в_Донецк", передает "Диалог.UA".

В среду, 29 августа, Донбасс всколыхнула новость о том, что террористическая "ДНР" готовится к новому "референдуму" о независимости. Руководство "республики" экстренно бросилось опровергать слухи.

Однако, по всей видимости, не все так чисто с этой историей. Информацию подтвердил другой источник, уточнил, что тот же сценарий прорабатывается и в "ЛНР". "По моей информации, подготовку к аналогичному референдуму начали уже и в Луганске. Покажет время, кто прав. Но скрывать это, по моему, не имеет смысла. Назрело", - отметил telegram-канал.

Если информация действительно правдива, то, сомневаться не приходится, что за ней стоит Кремль. Такие серьезные решения местным ставленникам принять бы не позволили. Зачем Москве новые "референдумы" на Донбассе, пока неясно.