- Переселенцы жалуются на трехдневные очереди возле Пенсионного фонда в Мариуполе21:28
- Блокпосты Донетчины оснастили современной техникой20:59
- Из разграбленной "ДНР" сбежали родные Захарченко и Тимофеева: в Донецке нет уже ни денег, ни оборотов20:01
- В Мариуполе нет учебников для школ, электронные пособия будут распечатывать на принтере19:28
- Жителей окупированной Донетчины «приглашают» добровольно явиться на очередное мероприятие18:32
- Какое будущее выбирают абитуриенты Донбасса в 2018 году18:00
- В Горловке среди бела дня убивают стариков за сумку с продуктами17:17
- В Донецке прогремел сильный взрыв, напугавший дончан16:43
- Жители Енакиево жалуются на тяжелую санэпидемическая ситуацию в городе16:06
- Свершилось! В опорную школу в Мариуполе вернулись дети15:41
На Донбассе массовые задержания за связи с ЛДНР
В Донецкой области военные Национальной гвардии из состава Объединенных сил задержали восемь подозреваемых в связях с сепаратистами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в четверг, 30 августа, передает Корреспондент.
Отмечается, что в течение двух дней – 28 и 29 августа – силовики задержали восьмерых граждан по подозрению в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями.
Задержание произошло на стационарных и мобильных блокпостах Нацгвардии вблизи Мариуполя, Волновахи и Благодатного Донецкой области. Причиной этому стала информация из базы данных Национальной полиции Украины, согласно которой граждане подозреваются в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями
По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины (создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) все задержанные были переданы сотрудникам полиции для дальнейших процессуальных действий, – отметили в штабе.
Теги: Донбасс, Донецкая область, сепаратисты, задержание
- "Если бы на Донеччине было полноценное гражданское общество, там не было бы ни войны, ни оккупации", - Жебривский
- В Донецке сепаратисты захватили областную телерадиокомпанию
- Захарченко кардинально меняет курс “ДНР”: “ихтамнеты” шокированы новыми правилами
- Сутки в АТО: Четверо ранены в результате обстрелов
- Митингующие в Мариуполе кричали "Позор!" и "Фашисты!" украинским военным (ВИДЕО)
- В Киев прилетит генеральный секретарь ОБСЕ
- В Алчевске оккупанты запрещают людям разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ21:59
- Переселенцы жалуются на трехдневные очереди возле Пенсионного фонда в Мариуполе21:28
- Блокпосты Донетчины оснастили современной техникой20:59
- Скончался наемник НВФ, уроженец Луганской области20:32
- Из разграбленной "ДНР" сбежали родные Захарченко и Тимофеева: в Донецке нет уже ни денег, ни оборотов20:01
- В Мариуполе нет учебников для школ, электронные пособия будут распечатывать на принтере19:28
- В "ЛНР" схватили подростков, уничтожавших флаги бандитской республики18:59
- Жителей окупированной Донетчины «приглашают» добровольно явиться на очередное мероприятие18:32
- Какое будущее выбирают абитуриенты Донбасса в 2018 году18:00
- В Горловке среди бела дня убивают стариков за сумку с продуктами17:17
- В Алчевске оккупанты запрещают людям разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ21:59
- Переселенцы жалуются на трехдневные очереди возле Пенсионного фонда в Мариуполе21:28
- Блокпосты Донетчины оснастили современной техникой20:59
- Скончался наемник НВФ, уроженец Луганской области20:32
- Из разграбленной "ДНР" сбежали родные Захарченко и Тимофеева: в Донецке нет уже ни денег, ни оборотов20:01
- В Мариуполе нет учебников для школ, электронные пособия будут распечатывать на принтере19:28
- В "ЛНР" схватили подростков, уничтожавших флаги бандитской республики18:59
- Жителей окупированной Донетчины «приглашают» добровольно явиться на очередное мероприятие18:32
- Какое будущее выбирают абитуриенты Донбасса в 2018 году18:00
- В Украине "амнистируют" незаконно построенные дома, дачи и гаражи17:43
- Происходящее на Донбассе – разминка, осенью стоит ждать обострения – эксперт17:01
- "Я ненавижу Майдан": что Кобзон говорил об Украине. ВИДЕО16:27
- За такое раньше никогда не штрафовали: водителям подготовили новые правила15:01
- Самая вредная поза для сна22:39
- Ученые назвали возраст «максимального счастья»22:15
- Названы сладости, которые можно есть во время диеты19:17
- Как вылечить плоскостопие взрослому: 10 советов17:25
- Шесть женских "недостатков", которые на самом деле притягивают мужчин21:57
- Не хотели портить праздник: ветеран АТО рассказал о причинах Иловайской трагедии20:31
- Мирный атом в опасности: почему Украине срочно нужна помощь19:33
- Оккупанты ОРЛО с 1 сентября вводят новые «правила дорожного движения»
- Боевики в трауре. Через Макеевку проехала «похоронная процессия»
- Через полгода! Старец-предсказатель назвал дату начала Третьей мировой войны
- Жители оккупированного Донецка сообщают о мощном взрыве в районе мединститута
- В Донецке сгоняют бюджетников на очередной митинг
- В "ДНР" смирились, что Путин их "кинул", и готовятся к новому громкому "референдуму" - подробности
- В Донецке назревает зачистка
- Украина подняла боевую авиацию и вертолеты в небе над Донбассом
- Google закрывает свою социальную сеть
- «Захарченко ликвидируют»: «министр ДНР» сдался Украине и заговорил