На Донбассе массовые задержания за связи с ЛДНР

30.08.2018 14:22

В Донецкой области военные Национальной гвардии из состава Объединенных сил задержали восемь подозреваемых в связях с сепаратистами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в четверг, 30 августа, передает Корреспондент.

Отмечается, что в течение двух дней – 28 и 29 августа – силовики задержали восьмерых граждан по подозрению в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями.

Задержание произошло на стационарных и мобильных блокпостах Нацгвардии вблизи Мариуполя, Волновахи и Благодатного Донецкой области. Причиной этому стала информация из базы данных Национальной полиции Украины, согласно которой граждане подозреваются в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями

По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины (создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) все задержанные были переданы сотрудникам полиции для дальнейших процессуальных действий, – отметили в штабе.