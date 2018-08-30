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Архив - Донецкая область

На Донбассе массовые задержания за связи с ЛДНР

30.08.2018 14:22
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На Донбассе массовые задержания за связи с ЛДНР

В Донецкой области военные Национальной гвардии из состава Объединенных сил задержали восемь подозреваемых в связях с сепаратистами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в четверг, 30 августа, передает Корреспондент.
Отмечается, что в течение двух дней – 28 и 29 августа – силовики задержали восьмерых граждан по подозрению в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями.
Задержание произошло на стационарных и мобильных блокпостах Нацгвардии вблизи Мариуполя, Волновахи и Благодатного Донецкой области. Причиной этому стала информация из базы данных Национальной полиции Украины, согласно которой граждане подозреваются в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями
По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины (создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) все задержанные были переданы сотрудникам полиции для дальнейших процессуальных действий, – отметили в штабе.



Теги: Донбасс, Донецкая область, сепаратисты, задержание
 
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