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Архив - Донецкая область

ОБСЕ на Донбассе зафиксировала перевозку боеприпасов из РФ

30.08.2018 22:31
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ОБСЕ на Донбассе зафиксировала перевозку боеприпасов из РФ

На Донбассе СММ ОБСЕ зафиксировала перевозки боеприпасов для тяжелого оружия со стороны России.

В миссии ОБСЕ отметили: «Несмотря на ограничения со стороны России, СММ ОБСЕ зафиксировала на Донбассе грузовики, которые незаконно пересекали украинско-российскую границу с территории РФ», передает donpress.com.

Наблюдатели отмечают, что Россия перевозила боеприпасы для российской тяжелого оружия в населенный пункт Хрустальное, а также новые образцы российских систем радиоэлектронной борьбы.



Теги: Россия, Донбасс, оружие, грузовик, граница, боеприпасы, ОБСЕ, СММ ОБСЕ, РФ
 
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