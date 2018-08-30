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Оккупационное «командование ЛДНР» будут сами решать, что является преступлением
Оккупационное «командование» боевиков «ЛДНР» и российских оккупантов устранило «правоохранительные органы» оккупированных территорий Донбасса от расследования уголовных преступлений, совершенных боевиками «ЛДНР» и российскими наемниками.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщает ГУР МО Украины, «российское оккупационное командование повысило уровень полномочий командиров соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ в отношении т.н. решения проблем, связанных с ростом количества преступлений и правонарушений на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей по вине или с участием кадровых российских военнослужащих».
Так, во временно оккупированной Брянке, «командир 7 отдельной мотострелковой бригады 2 АК (оккупированый г. Брянка), своим решением ограничивший местным «правоохранителям» возможность расследовать обстоятельства совершения его подчиненным в районе Дебальцево дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибло гражданское лицо, а виновник скрылся с места аварии».
Кроме того, «омандир 2-й отдельной мотострелковой бригады 2 АК (оккупированый г. Луганск) запретил допускать местных «правоохранителей» к расследованию в случае открытия его подчиненными хаотичной стрельбы и подрыва боевых гранат в жилых кварталах вблизи расположения одного из подразделений».
Теги: Россия, Донбасс, уголовное преступление, оккупация, ДНР, ЛНР, боевики, ГУР
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