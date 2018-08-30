Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Оккупационное «командование ЛДНР» будут сами решать, что является преступлением

30.08.2018 08:34
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Оккупационное «командование ЛДНР» будут сами решать, что является преступлением

Оккупационное «командование» боевиков «ЛДНР» и российских оккупантов устранило «правоохранительные органы» оккупированных территорий Донбасса от расследования уголовных преступлений, совершенных боевиками «ЛДНР» и российскими наемниками.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщает ГУР МО Украины, «российское оккупационное командование повысило уровень полномочий командиров соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ в отношении т.н. решения проблем, связанных с ростом количества преступлений и правонарушений на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей по вине или с участием кадровых российских военнослужащих».

Так, во временно оккупированной Брянке, «командир 7 отдельной мотострелковой бригады 2 АК (оккупированый г. Брянка), своим решением ограничивший местным «правоохранителям» возможность расследовать обстоятельства совершения его подчиненным в районе Дебальцево дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибло гражданское лицо, а виновник скрылся с места аварии».

Кроме того, «омандир 2-й отдельной мотострелковой бригады 2 АК (оккупированый г. Луганск) запретил допускать местных «правоохранителей» к расследованию в случае открытия его подчиненными хаотичной стрельбы и подрыва боевых гранат в жилых кварталах вблизи расположения одного из подразделений».



Теги: Россия, Донбасс, уголовное преступление, оккупация, ДНР, ЛНР, боевики, ГУР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх