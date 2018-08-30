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Оккупанты РФ усыпляют бдительность бойцов ВСУ: число провокаций и обстрелов врага на Донбассе снизилось
Пресс-центр Операции Объединенных сил сообщает, что обстановка на временно оккупированной территории Донбасса остается напряженной, однако полностью контролируемой.
За прошедшие сутки, 29 августа, в районе проведения Операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” пытались накалить ситуацию, передает "Диалог.UA".
В частности, пророссийские террористы 18 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе из запрещенного минскими договоренностями вооружения. В частности, противник вел прицельный огонь из 82-мм минометов, БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
К счастью, потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение суток не было. Несмотря на то что интенсивность обстрелов позиций ВСУ заметно снизилась, оккупанты РФ не соблюдают всех условий “школьного” перемирия.
Напомним, боевики "ДНР" обстреляли детский сад в Верхнеторецком. Также боевиков на Донбассе накрыла мощная "ответка" ВСУ, у "ДНР/ЛНР" опять убитые.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, оккупанты, РФ, ООС
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