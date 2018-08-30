Россияне разыскивают пропавших на территориях Донбасса наемников через соцсети

30.08.2018 07:38

Жители РФ пытаются разыскивать отправившихся воевать на временно оккупированные территории Донбасса наемников через социальные сети.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

В то время, как официальные лица РФ на всех уровнях говорят о наемниках воюющих на временно оккупированных территориях Донбасса — «ихтамнет», родственники наемников пытаются разыскивать «ихтамнетов» через социальные сети.

Своего брата разыскивает Наталья Черемушкина:

«Ищу брата. Веденкин Вадим Валерьевич. 25.05.1969 гр. Последний раз выходил на связь в декабре 2017 года».