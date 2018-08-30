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Свершилось! В опорную школу в Мариуполе вернулись дети
Сегодня в опорной школе №66, которая 2 года находилась в стадии ремонта, прошла перекличка учеников перед новым учебным годом.
Как удалось увидеть корреспонденту 0629, школьники, а также родители с большой радостью восприняли свое возвращение в стены школы. Тем более после ремонта она стала очень современной.
"2 года мой ребенок был вынужден учиться в другой школе, - говорит мама пятиклассника. - Мы счастливы. Здесь очень красиво! Нам уже не верилось, что это когда-то произойдет".
В настоящее время ремонтные работы в здании школы завершены. Сейчас наводится порядок на прилегающей территории - высаживаются кустарники, укладывается покрытие. Кроме того, здесь появились бетонные заграждения в виде половины шара, которые не дают автомобилистам возможности проехать мимо школы и тем самым создают безопасность детей.
Первый звонок в обновленной опорной школе, как и во многих других прозвучит 3 сентября.
Напомним, что ремонт опорной школы, который проводился за счет областного бюджета, затянулся на 2 года, в связи с чем возникало множество скандалов
Теги: Донбасс, Мариуполь, дети, школа
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