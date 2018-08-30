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У Захарченко в «ДНР» начали штрафовать автовладельцев за отсутствие «номеров»
30.08.2018 11:02
Оккупационные «власти ДНР» снова начали штрафовать автовладельцев за отсутствие «номеров ДНР».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Оккупационные «власти ДНР» снова взялись за автовладельцев. Теперь людей не просто заставляют перерегистрировать автомобили, но и постоянно ездить с «номерами ДНР». За отсутствие «номера» «ГАИ ДНР» водителей облагает штрафом или отправляет автомобиль на штрафплощадку.
Вот что пишут дончане в соцсетях:
«Дирівські гаїшники десь приблизно з суботи за відсутність реєстраційних номерів дири почали потроху штрафувати водіїв і іноді навіть забирати автівки до штрафмайданчику».
Теги: Донбасс, штраф, ГАИ, оккупация, ДНР, Захарченко, соцсети, номерные знаки
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