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В «ДНР» запретили вывозить карточки «Феникса» за пределы «республики»
Оккупационные «власти ДНР» под роспись запретили бюджетникам вывозить на подконтрольные правительству Украины территории карточки «мобильного оператора» «Феникс». Вот что узнали «Ведомости Донбасса».
Некоторое время назад оккупационные «власти ДНР» начали рассылать жителям временно оккупированных территорий смс-сообщения с «предупреждением» — не вывозить с территории «ДНР» карточки мобильного оператора «Феникс.
Однако, бюджетников не просто «предупредили», а заставили расписаться в том, что они предупреждены. Вот что рассказывают бюджетники в соцсетях:
«Мало оказалось смсок о том что низзззя вывозить птицу феникс из зазеркалья… Еще и прошли по бюджетникам и подписи собрали… шо ну совсем низя, а то сбу надругаится!»,
«А хто не працює але має пенікс самим іти здаватися?»
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, запрет, мобильный оператор, ДНР
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