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В Донецке прогремел сильный взрыв, напугавший дончан
Во временно оккупированном Донецке в утреннее время в районе медицинского института прогремел мощный взрыв, который напугал дончан. Стало известно о раненном мужчине. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Сегодня в утреннее время около 09:55 во временно оккупированном Донецке в районе медицинского института и больницы Калинина прогремел мощный взрыв, а затем с места предполагаемого взрыва повалил черный дым.
Вот только немногое, что сообщили дончане в соцсетях:
В своих комментариях люди сообщают, что звук взрыва прозвучал в Калининском районе города:
«Что -то прогремело только что (9:54 30,8,18) Донецк торговый по б. Шевченко слышал»
«район Мединститута, 09:55, конкретный взрыв»
«09:55 Калининский, шо то було за бум-бум-бум?»
«и что это был за взрыв?»
«В центре слышно было, в помещении»
«Больница Калинина тоже, я аж подпрыгнула».
Однако, как заявили местные «власти», в частном секторе Калининского района предположительно взорвался газовый баллон на летней веранде одного из одноэтажных домов по улице Горячева.
В результате взрыва веранда была уничтожена, повреждена кровля дома. Ранен мужчина 1979 года рождения.
Теги: Донецк, Донбасс, сила, взрыв
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