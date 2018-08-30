Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецке прогремел сильный взрыв, напугавший дончан

30.08.2018 16:43
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецке прогремел сильный взрыв, напугавший дончан

Во временно оккупированном Донецке в утреннее время в районе медицинского института прогремел мощный взрыв, который напугал дончан. Стало известно о раненном мужчине. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Сегодня в утреннее время около 09:55 во временно оккупированном Донецке в районе медицинского института и больницы Калинина прогремел мощный взрыв, а затем с места предполагаемого взрыва повалил черный дым.
Вот только немногое, что сообщили дончане в соцсетях:
В своих комментариях люди сообщают, что звук взрыва прозвучал в Калининском районе города:
«Что -то прогремело только что (9:54 30,8,18) Донецк торговый по б. Шевченко слышал»
«район Мединститута, 09:55, конкретный взрыв»
«09:55 Калининский, шо то було за бум-бум-бум?»
«и что это был за взрыв?»
«В центре слышно было, в помещении»
«Больница Калинина тоже, я аж подпрыгнула».
Однако, как заявили местные «власти», в частном секторе Калининского района предположительно взорвался газовый баллон на летней веранде одного из одноэтажных домов по улице Горячева.
В результате взрыва веранда была уничтожена, повреждена кровля дома. Ранен мужчина 1979 года рождения.



Теги: Донецк, Донбасс, сила, взрыв
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх