В Донецке прогремел сильный взрыв, напугавший дончан

30.08.2018 16:43

Во временно оккупированном Донецке в утреннее время в районе медицинского института прогремел мощный взрыв, который напугал дончан. Стало известно о раненном мужчине. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Сегодня в утреннее время около 09:55 во временно оккупированном Донецке в районе медицинского института и больницы Калинина прогремел мощный взрыв, а затем с места предполагаемого взрыва повалил черный дым.

Вот только немногое, что сообщили дончане в соцсетях:

В своих комментариях люди сообщают, что звук взрыва прозвучал в Калининском районе города:

«Что -то прогремело только что (9:54 30,8,18) Донецк торговый по б. Шевченко слышал»

«район Мединститута, 09:55, конкретный взрыв»

«09:55 Калининский, шо то було за бум-бум-бум?»

«и что это был за взрыв?»

«В центре слышно было, в помещении»

«Больница Калинина тоже, я аж подпрыгнула».

Однако, как заявили местные «власти», в частном секторе Калининского района предположительно взорвался газовый баллон на летней веранде одного из одноэтажных домов по улице Горячева.

В результате взрыва веранда была уничтожена, повреждена кровля дома. Ранен мужчина 1979 года рождения.