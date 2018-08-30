В Горловке резко увеличилась «внезапная» смертность. Общие цифры скрываются

30.08.2018 12:19

Во временно оккупированной Горловке резко выросла «внезапная» смертность и количество суицидов. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Во временно оккупированной Горловке резко выросло число «внезапных» смертей и число суицидов. Также постоянно без вести пропадают люди.

На аппаратном совещании оккупационной «администрации» Горловки были озвучены цифры за неделю — «внезапно» умерших — 50, суицидов – 5. Кроме того, 2 человека пропали без вести.

Число людей умерших в лечебных учреждениях или в результате хронических заболеваний старательно скрывается.