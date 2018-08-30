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Архив - Донецкая область

В Горловке среди бела дня убивают стариков за сумку с продуктами

30.08.2018 17:17
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В Горловке среди бела дня убивают стариков за сумку с продуктами

Во временно оккупированной Горловки с каждым днем ухудшается криминогенная обстановка. Дошло до того, что грабят и убивают беспомощных стариков — отбирают продукты. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
На временно оккупированных территориях Донецкой области с каждым днем ухудшается криминогенная обстановка. Во временно оккупированной Горловке дошло до того, что среди бела дня в подъезде собственного дома грабят и убивают старика. Но отбирают у него не деньги, а сумку с продуктами.
Вот что рассказывают горловчане:
«На днях, в Горловке, на 88 квартале, какие-то … вырвали у деда в подъезде сумку С ПРОДУКТАМИ, и толкнули его с лестницы. Дед умер. Коротко о экономической ситуации в Горловке»,
«Деду небось лет 48-50, из шахтеров?»,
«Вроде бы как постарше».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.



Теги: Донбасс, Горловка, убийство, старики
 
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