В Горловку завезли много замороженной продукции с истекающим сроком годности

30.08.2018 14:46

Жители временно оккупированной Горловки сообщают, что оккупационные «власти ДНР» завозят в город продукты производства РФ низкого качества. В основном это замороженная продукция с истекающим сроком годности. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Жители временно оккупированной Горловки сообщают, что оккупационные «власти ДНР» завозят в город продукты производства РФ. В основном это заморозка низкого качества. Основная масса завезенного имеет истекающий срок годности или уже просроченная. Говорить о какой-либо конкуренции в торговых точках не приходится, так как везде одни и те же товары. Аналогичная ситуация в Донецке и других временно оккупированных населенных пунктах.

Вот что пишут горловчане в соцсетях:

«Возле магазина Космос стоят две фуры, возле машин поддоны и открыта дверь в Бывший АТБ. При таком количестве людей и конкуренции Горловка ещё больше пополнится просрочкой и тухлятиной»,

«В Донецке, в АТБ, вся заморозка за апрель и раньше месяц, обновления нет».

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