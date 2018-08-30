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Архив - Донецкая область

В Горловку завезли много замороженной продукции с истекающим сроком годности

30.08.2018 14:46
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В Горловку завезли много замороженной продукции с истекающим сроком годности

Жители временно оккупированной Горловки сообщают, что оккупационные «власти ДНР» завозят в город продукты производства РФ низкого качества. В основном это замороженная продукция с истекающим сроком годности. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Жители временно оккупированной Горловки сообщают, что оккупационные «власти ДНР» завозят в город продукты производства РФ. В основном это заморозка низкого качества. Основная масса завезенного имеет истекающий срок годности или уже просроченная. Говорить о какой-либо конкуренции в торговых точках не приходится, так как везде одни и те же товары. Аналогичная ситуация в Донецке и других временно оккупированных населенных пунктах.
Вот что пишут горловчане в соцсетях:
«Возле магазина Космос стоят две фуры, возле машин поддоны и открыта дверь в Бывший АТБ. При таком количестве людей и конкуренции Горловка ещё больше пополнится просрочкой и тухлятиной»,
«В Донецке, в АТБ, вся заморозка за апрель и раньше месяц, обновления нет».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.



Теги: Донбасс, Горловка, продукты, срок годности
 
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