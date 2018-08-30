В Мариуполе нет учебников для школ, электронные пособия будут распечатывать на принтере

30.08.2018 19:28

Институт модернизации содержания образования (ИМСО), ответственный за экспертизу и закупку пособий, реорганизуют из-за c нарушения сроков печати учебников, сообщают в Министрестве образования и науки Украины.

Мариупольские школьники будут учиться по учебникам из интернета, также в школах планируют распечатывать пособия на принтере, об этом изданию MRPL.CITY сообщила директор департамента образования Мариуполя Татьяна Братчикова.

«Почему мы ставим ламинаторы? Очень много пособий будут распечатаны на МФУ, и это будет использоваться в учебном процессе. Учебники будут несколько позже, потому что с 1 сентября они не нужны. У нас будут специальные шкафчики персонально для каждого ребенка – он сможет оставлять вещи, и даже если будут учебники, первоклассники все делают в классе – домашнее задание не задается», - сообщила Татьяна Братчикова.

Татьяна Братчикова добавила, что школы Мариуполя получат учебники, как только их доставит министерство в Славянск.

Как сообщает МОН, с самого начала печать учебников в этом году сопровождалась рисками, так как пособий в 2,5 раза больше, чем обычно – более 18 миллионов экземпляров и сразу три серии учебников для 1, 5 и 10 классов. В среднем сроки доставки учебников в школы сдвигаются на месяц.

Источник: novosti.dn.ua