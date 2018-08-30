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В РФ приехавшие из «ЛДНР» попадают в списки нелегалов. Их штрафуют и депортируют
Жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которых пропагандисты уверяют, что в РФ их «ждут» и «упростят получение гражданства», а срок пребывания в РФ для них «неограничен», в очередной раз на деле сталкиваются со штрафами, депортацией и напоминанием, что они нелегалы.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в очередной раз убеждаются, что в РФ их никто не ждет, сроки пребывания – ограничены, а гражданства давать никто не собирается. Люди постоянно попадаю под проверки, после которых их штрафуют и выдворяют. Даже тем, у кого «сроки позволяют», напоминают, что они нелегалы.
Вот как описывают ситуацию прибывшие из «ЛДНР»:
«Вот и всё бессрочное пребывание ©. Лапшу вилами снимают?)))»,
«К вопросу о сроках пребывания жителей ЛДНР в РФ. Сегодняв Краснодаре ждем — с дочкой посадки в автобус Новороссийск-Луганск, подходит мент, пардон, полицейский, кавказской наружности и начинают у всех поголовно проверять документы. Говорю: «Что террористов из Луганска ищите?» А он: «Нет, операция по нелегалам у нас». Вот и всё бессрочное пребывание»,
«Да знакомые знакомых на такой рейд напоролись но там прямо по ноуту пробивали. в 24 часа. Выперли и штраф по 5.000 так и в участке это всё происходило».
Теги: Донбасс, Луганск, Краснодар, штраф, нелегал, депортация, ДНР, ЛНР, РФ
- В РФ приехавших из «ЛДНР» штрафуют и депортируют
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