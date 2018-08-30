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Вступительная кампания для жителей временно оккупированных территорий продлится еще месяц
Абитуриенты могут обратиться в образовательные центры «Донбасс-Украина» до 26 сентября, по упрощенной процедуре пройти тестирование по украинскому языку и истории Украины, а также подать документы в учреждения профтехобразования.
Об этом сообщается на сайте Луганской областной государственной администрации.
29 августа состоялся брифинг для СМИ в облгосадминистрации, на котором шла речь о доступе к профессиональному образованию для детей и молодежи, проживающих на временно неподконтрольных украинской власти территориях Луганской области и в населенных пунктах вдоль «линии разграничения».
Ольга Лишик, заместитель председателя Луганской облгосадминистрации, отметила, что очень важно, чтобы информация по вступительной кампании в высшие учебные заведения и учреждений профессионально-технического образования достигала максимального количества молодежи, проживающих на временно оккупированных территориях.
На данный момент в образовательных центрах «Донбасс-Украина» прошли все необходимые процедуры более 500 абитуриентов.
Лишик выразила благодарность общественной организации «Фонд« Відкрита політика »за активную работу и разработку различных постеров, буклетов, видеороликов и многое другое на тему вступления молодежи с неподконтрольных украинской власти территорий.
В свою очередь, исполнительный директор этой общественной организации Ирина Жданова напомнила, что продолжается набор на места государственного заказа в учреждения профессионально-технического образования. Фондом разработана пошаговая инструкция о процедуре поступления для лиц, не имеющих паспорта гражданина Украины, аттестатов за 9-й и 11-й классы государственного образца.
Также абитуриенты пользуются пошаговой инструкцией для получения среднего образования дистанционно.
В свою очередь, заместитель директора Департамента образования и науки облгосадминистрации Татьяна Ткачева, отметила, что на Луганщине созданы все необходимые условия для поступающих временно неподконтрольной территории.
Теги: Донбасс, вступительные экзамены, переселенцы, вузы
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