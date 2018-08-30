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Архив - Донецкая область

Жителей окупированной Донетчины «приглашают» добровольно явиться на очередное мероприятие

30.08.2018 18:32
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Жителей окупированной Донетчины «приглашают» добровольно явиться на очередное мероприятие

Жителей оккупированных городов Донецкой области добровольно-принудительно приглашают на очередной митинг.

Об этом сообщают пользователи cоциальной сети Twitter, передает donpress.com.

Завтра, 31 августа, в Донецке и прилегающих городах, подконтрольных боевикам, запланирован митинг в память о детях Донбасса, которые погибли в результате вооруженного конфликта.

По традиции «ДНР», все организации и учреждения бюджетной сферы должны обеспечить явку сотрудников на мероприятие. Ослушание чревато административным наказанием.

Местные жители называют число в 40 человек от каждой организации. В рамках акции ровно в 14:00 всех автомобилистов призывают «дать звуковой сигнал».



Теги: Донецк, Донбасс, Донецкая область, дети, митинг, гибель, оккупация, ДНР, боевики, соцсети
 
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