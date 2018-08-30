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Архив - Донецкая область

Жители оккупированного Донецка сообщают о мощном взрыве в районе мединститута

30.08.2018 11:21
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Жители оккупированного Донецка сообщают о мощном взрыве в районе мединститута

В социальных сетях жители оккупированного Донецка сообщают о мощном взрыве, прозвучавшем в Калининском районе города около 09:55.

В своих комментариях люди сообщают, что звук взрыва прозвучал в Калининском районе города:

«Что -то прогремело только что (9:54 30,8,18) Донецк торговый по б. Шевченко слышал»
«район Мединститута, 09:55, конкретный взрыв»
«09:55 Калининский, шо то було за бум-бум-бум?»
«и что это был за взрыв?»
«В центре слышно было, в помещении»
«Больница Калинина тоже, я аж подпрыгнула».

Источник: donpress.com



Теги: Донецк, Донбасс, институт, взрыв, оккупация, больница, соцсети
 
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