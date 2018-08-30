Жители оккупированного Донецка сообщают о мощном взрыве в районе мединститута

30.08.2018 11:21

В социальных сетях жители оккупированного Донецка сообщают о мощном взрыве, прозвучавшем в Калининском районе города около 09:55.

В своих комментариях люди сообщают, что звук взрыва прозвучал в Калининском районе города:

«Что -то прогремело только что (9:54 30,8,18) Донецк торговый по б. Шевченко слышал»

«район Мединститута, 09:55, конкретный взрыв»

«09:55 Калининский, шо то було за бум-бум-бум?»

«и что это был за взрыв?»

«В центре слышно было, в помещении»

«Больница Калинина тоже, я аж подпрыгнула».

Источник: donpress.com