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Для жителей прифронтового Бердянского запустили бесплатный автобус на Мариуполь
Департамент социальной защиты населения в Мариуполе предоставил бесплатный автобус, который соединит прифронтовое село Бердянское и Мариуполь. Автобус запустили по маршруту 29 августа.
Об этом сообщает благотворительная организация «АДРА Украина» (ADRA Ukraine) на своей странице в Facebook, передает MRPL.CITY.
Теперь жители Бердянского смогут бесплатно ездить в Мариуполь каждую среду. Социальный автобус отправляется из Бердянского в 07:30. Отправка из Мариуполя – в 12:00.
Предварительно записаться на поездку можно у диспетчера, контакты которого указаны в объявлениях по месту или в местных органах власти.
В Департаменте социальной защиты населения уточнили, что автобус предоставлен в рамках проекта «Восстановление жилья и оказания необходимой помощи людям, пострадавшим в результате конфликта на востоке Украины».
Реализует эту идею ADRA Ukraine и ADRA Deutschland при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Германии (Auswärtiges Amt).
Теги: Донбасс, Мариуполь, бесплатно, автобус
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