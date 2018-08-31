Для жителей прифронтового Бердянского запустили бесплатный автобус на Мариуполь

31.08.2018 15:01

Департамент социальной защиты населения в Мариуполе предоставил бесплатный автобус, который соединит прифронтовое село Бердянское и Мариуполь. Автобус запустили по маршруту 29 августа.

Об этом сообщает благотворительная организация «АДРА Украина» (ADRA Ukraine) на своей странице в Facebook, передает MRPL.CITY.

Теперь жители Бердянского смогут бесплатно ездить в Мариуполь каждую среду. Социальный автобус отправляется из Бердянского в 07:30. Отправка из Мариуполя – в 12:00.

Предварительно записаться на поездку можно у диспетчера, контакты которого указаны в объявлениях по месту или в местных органах власти.

В Департаменте социальной защиты населения уточнили, что автобус предоставлен в рамках проекта «Восстановление жилья и оказания необходимой помощи людям, пострадавшим в результате конфликта на востоке Украины».

Реализует эту идею ADRA Ukraine и ADRA Deutschland при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Германии (Auswärtiges Amt).