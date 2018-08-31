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Архив - Донецкая область

Дончане: Позвонить никуда нельзя, линии перегружены

31.08.2018 20:22
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Дончане: Позвонить никуда нельзя, линии перегружены

Жители временно оккупированного Донецка сообщают о серьезных проблемах с дозвоном. Об этом корреспонденту Donpress.com рассказали сами дончане.

По их словам, линии мобильных операторов перегружены, они не могут позвонить ни друзьям внутри города, ни тем, кто находится за его пределами.

«Но это и хорошо. Не надо обсуждать эту тему (гибель главаря „ДНР“ Александра Захарченко, — ред.). Сейчас разговоры вслух опасны для всех», — рассказал дончанин.

Жители города предупреждают друг друга об осторожности. Тему гибели главаря «ДНР» не стоит обсуждать даже в личных разговорах, тем более по телефону.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донецк, Донбасс, убийство, мобильная связь, ДНР, Захарченко
 
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