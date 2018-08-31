«Донецк отомстит»: Пушилин прокомментировал гибель Захарченко

31.08.2018 19:31

«Председатель Народного Совета ДНР» Денис Пушилин заявил, что убийство главаря ОРДО Александра Захарченко было организовано украинской стороной.

Пушилин заявил: «Это очередная агрессия со стороны Украины. Глава Донецкой Народной Республики погиб в результате взрыва, который произошел ориентировочно в 17:00. Донецк отомстит за это преступление».

Источник: https://donpress.com