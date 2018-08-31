- Главари «ДНР» вывозят свои семьи в РФ07:30
- КЛИМКИН АНОНСИРОВАЛ ОЧЕРЕДНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ В «НОРМАНДСКОМ ФОРМАТЕ»07:15
- ОБСЕ на Донбассе зафиксировала перевозку боеприпасов из РФ22:31
- Переселенцы жалуются на трехдневные очереди возле Пенсионного фонда в Мариуполе21:28
- Блокпосты Донетчины оснастили современной техникой20:59
- Из разграбленной "ДНР" сбежали родные Захарченко и Тимофеева: в Донецке нет уже ни денег, ни оборотов20:01
- В Мариуполе нет учебников для школ, электронные пособия будут распечатывать на принтере19:28
- Жителей окупированной Донетчины «приглашают» добровольно явиться на очередное мероприятие18:32
- Какое будущее выбирают абитуриенты Донбасса в 2018 году18:00
- В Горловке среди бела дня убивают стариков за сумку с продуктами17:17
Главари «ДНР» вывозят свои семьи в РФ
Главари «ДНР» начинают задумываться над «лучшим будущим». Из этих соображений они собираются вывезти свои семьи в РФ.
О том, что кресло под главарем боевиков «ДНР» Александром Захарченко, а, как следствие, и «теплые места» его ближайшего окружения, непрочны, говорится в последнее время всё чаще. «Московские кураторы» путем создания определенного «общественного мнения», готовят подходящую почву. Однако, Захарченко и его «соратники», если и хотят уйти тихо, по-английски, то отнюдь не с пустыми карманами.
Как сообщают источники, к отъезду готовится дочь «министра доходов и сборов ДНР» Александра Тимофеева, больше известного, как «Ташкент». Брат главаря «ДНР» Александра Захарченко убыл в Москву «на ПМЖ»:
«Дочь так называемого «министра доходов и сборов ДНР» Александра Тимофеева Алиса по настоянию отца переезжает на постоянное место жительство в Москву. И аргументы в принципе правдоподобные: „Здесь уже делать нечего, тут нет ни денег, ни оборотов“. Все сходится, папа „социализм“ построил, денег в ДНР действительно больше нет, зачем над собой издеваться. Для дочери «Ташкента» в Москве уже приобрели жилье и обеспечили ее стартовым капиталом для успешного ведения бизнеса»,
«Власть имущие нигде не пропадут и детки, как у Бога за пазухой. Народ пусть работает»,
«Отжатые деньги и заработанные на крови всегда дадут о себе знать. А то, что здесь нам всем делать нечего — думаю и так понятно. Где и какие перспективы обозначены???»,
«Влад, а ещё брат Захарченко отчалил в Москву на пмж. Если вам от этого легче станет. Да вы не волнуйтесь, все с ними будет хорошо. Какое то время… хорошо».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Источник: «Ведомости Донбасса»
Теги: Россия, Донбасс, семья, ДНР, Захарченко
- В России заявили, что жители Донбасса имеют "право на самоопределение", как Косово
- Боевики «ДНР» на блокпосту под Горловкой издеваются над людьми
- Не пережил встречи с БТР "ДНР": в Донецке в громком ДТП погиб офицер РФ - подробности
- Тука рассказал, как Путин нарывается на Донбассе на новые санкции
- На Донбассе ликвидирована "футбольная звезда" боевиков "ДНР" Александр Марковин
- Москва через блокаду пытается дестабилизировать ситуацию в Украине и захватить Мариуполь
- Главари «ДНР» вывозят свои семьи в РФ07:30
- КЛИМКИН АНОНСИРОВАЛ ОЧЕРЕДНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ В «НОРМАНДСКОМ ФОРМАТЕ»07:15
- ОБСЕ на Донбассе зафиксировала перевозку боеприпасов из РФ22:31
- В Алчевске оккупанты запрещают людям разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ21:59
- Переселенцы жалуются на трехдневные очереди возле Пенсионного фонда в Мариуполе21:28
- Блокпосты Донетчины оснастили современной техникой20:59
- Скончался наемник НВФ, уроженец Луганской области20:32
- Из разграбленной "ДНР" сбежали родные Захарченко и Тимофеева: в Донецке нет уже ни денег, ни оборотов20:01
- В Мариуполе нет учебников для школ, электронные пособия будут распечатывать на принтере19:28
- В "ЛНР" схватили подростков, уничтожавших флаги бандитской республики18:59
- Россияне поделили надвое пограничными столбами поселок на кордоне08:15
- Осталось самое малое: в МИД подготовили документы о разрыве дружбы с РФ08:00
- Жерара Депардье обвиняют в сексуальных домогательствах. Начато расследование07:45
- Главари «ДНР» вывозят свои семьи в РФ07:30
- КЛИМКИН АНОНСИРОВАЛ ОЧЕРЕДНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ В «НОРМАНДСКОМ ФОРМАТЕ»07:15
- ОБСЕ на Донбассе зафиксировала перевозку боеприпасов из РФ22:31
- В Алчевске оккупанты запрещают людям разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ21:59
- Переселенцы жалуются на трехдневные очереди возле Пенсионного фонда в Мариуполе21:28
- Блокпосты Донетчины оснастили современной техникой20:59
- Скончался наемник НВФ, уроженец Луганской области20:32
- Происходящее на Донбассе – разминка, осенью стоит ждать обострения – эксперт17:01
- "Я ненавижу Майдан": что Кобзон говорил об Украине. ВИДЕО16:27
- За такое раньше никогда не штрафовали: водителям подготовили новые правила15:01
- Самая вредная поза для сна22:39
- Ученые назвали возраст «максимального счастья»22:15
- Названы сладости, которые можно есть во время диеты19:17
- Как вылечить плоскостопие взрослому: 10 советов17:25
- Шесть женских "недостатков", которые на самом деле притягивают мужчин21:57
- Не хотели портить праздник: ветеран АТО рассказал о причинах Иловайской трагедии20:31
- Мирный атом в опасности: почему Украине срочно нужна помощь19:33
- Через полгода! Старец-предсказатель назвал дату начала Третьей мировой войны
- Боевики в трауре. Через Макеевку проехала «похоронная процессия»
- Жители оккупированного Донецка сообщают о мощном взрыве в районе мединститута
- В Донецке сгоняют бюджетников на очередной митинг
- В "ДНР" смирились, что Путин их "кинул", и готовятся к новому громкому "референдуму" - подробности
- В Донецке назревает зачистка
- Из разграбленной "ДНР" сбежали родные Захарченко и Тимофеева: в Донецке нет уже ни денег, ни оборотов
- Украина подняла боевую авиацию и вертолеты в небе над Донбассом
- В "ЛНР" схватили подростков, уничтожавших флаги бандитской республики
- Жителей окупированной Донетчины «приглашают» добровольно явиться на очередное мероприятие