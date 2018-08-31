Главари «ДНР» вывозят свои семьи в РФ

31.08.2018 07:30

Главари «ДНР» начинают задумываться над «лучшим будущим». Из этих соображений они собираются вывезти свои семьи в РФ.

О том, что кресло под главарем боевиков «ДНР» Александром Захарченко, а, как следствие, и «теплые места» его ближайшего окружения, непрочны, говорится в последнее время всё чаще. «Московские кураторы» путем создания определенного «общественного мнения», готовят подходящую почву. Однако, Захарченко и его «соратники», если и хотят уйти тихо, по-английски, то отнюдь не с пустыми карманами.

Как сообщают источники, к отъезду готовится дочь «министра доходов и сборов ДНР» Александра Тимофеева, больше известного, как «Ташкент». Брат главаря «ДНР» Александра Захарченко убыл в Москву «на ПМЖ»:

«Дочь так называемого «министра доходов и сборов ДНР» Александра Тимофеева Алиса по настоянию отца переезжает на постоянное место жительство в Москву. И аргументы в принципе правдоподобные: „Здесь уже делать нечего, тут нет ни денег, ни оборотов“. Все сходится, папа „социализм“ построил, денег в ДНР действительно больше нет, зачем над собой издеваться. Для дочери «Ташкента» в Москве уже приобрели жилье и обеспечили ее стартовым капиталом для успешного ведения бизнеса»,

«Власть имущие нигде не пропадут и детки, как у Бога за пазухой. Народ пусть работает»,

«Отжатые деньги и заработанные на крови всегда дадут о себе знать. А то, что здесь нам всем делать нечего — думаю и так понятно. Где и какие перспективы обозначены???»,

«Влад, а ещё брат Захарченко отчалил в Москву на пмж. Если вам от этого легче станет. Да вы не волнуйтесь, все с ними будет хорошо. Какое то время… хорошо».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.

Источник: «Ведомости Донбасса»