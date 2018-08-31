Изъяли флешки, город «закрыли», ездят БТР: Очевидцы о ситуации в Донецке после подрыва Захарченко

31.08.2018 20:32

Взрыв в кафе в центре Донецка, в результате которого погиб глава «ДНР» Александр Захарченко, был большой силы. Об этом российским СМИ рассказала очевидица Оксану.

«Взрыв произошел около 18 часов, он был довольно большой силы. Его было слышно на окраине Донецка», – отметила женщина.

После взрыва Захарченко доставили в центральную городскую больницу, где он скончался. «У посетителей кафе, а также у журналистов, которые быстро оказались на месте взрыва, изымают флешки и другие электронные носители. Сейчас в центре города все оцеплено, полиция, пожарная охрана, все перекрыто», – сообщила Оксана.

Также россСМИ указывают, что в Донецке из-за покушения на «главу ДНР» введено чрезвычайное положение. Город закрыт для выезда и выезда.

Жители в соцсетях отмечают, что по городу ездят бронетранспортеры, а также подтверждают, что объявлено чрезвычайное положение.

Напомним, сегодня, 31 августа, в центре Донецка взорвали внедорожник, соответствующие фото появились в соцсети. Отмечалось, что «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение, позже подтвердили, что она скончался. Также был ранен «министр налогов и доходов» Александр Тимофеев. В «ДНР» заявили, что подозреваемых в покушении на «главу ДНР» задержали.

Источник: https://dnews.dn.ua