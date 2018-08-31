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КЛИМКИН АНОНСИРОВАЛ ОЧЕРЕДНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ В «НОРМАНДСКОМ ФОРМАТЕ»
Политические директора министерств иностранных дел «нормандской четверки» намерены провести переговоры во второй половине сентября, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Об этом передает «Интерфакс-Украина».
Как отметил Климкин, в ближайшее время он обсудит проведение встречи в «нормандском формате» с главами МИД Франции и Германии Жаном-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.
По его словам, основной темой встречи станет миротворческая миссия ООН для Донбасса.
Глава украинского МИД также прокомментировал слова своего французского коллеги о том, что размещение «голубых касок» будет преждевременным без наличия политической воли на местах.
«Он сказал, что сейчас мы, к сожалению, не можем нормальную миссию разместить, поскольку Россия этому последовательно мешает. Он не говорил, что это преждевременно или это не работает», — сказал Климкин.
В «нормандский формат» входят Украина, Россия, Франция и Германия.
В сентябре 2017 года Россия направила председателю Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения на Донбассе. Российский вариант предполагает, что миротворцы ООН будут выполнять роль охранной миссии ОБСЕ и не будут располагаться на всей неподконтрольной Украине территории.
Россия также настаивает на одобрении технических вопросов размещения миротворцев с группировками «ДНР/ЛНР».
Как отмечал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, между Россией и западными партнерами Украины на сегодня отсутствует единое мнение о мандате миротворческой миссии ООН для Донбасса.
Источник: http://novosti.dn.ua
Теги: Донбасс, война, переговоры, Климкин, нормандский формат
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