КЛИМКИН АНОНСИРОВАЛ ОЧЕРЕДНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ В «НОРМАНДСКОМ ФОРМАТЕ»

31.08.2018 07:15

Политические директора министерств иностранных дел «нормандской четверки» намерены провести переговоры во второй половине сентября, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



Как отметил Климкин, в ближайшее время он обсудит проведение встречи в «нормандском формате» с главами МИД Франции и Германии Жаном-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.



По его словам, основной темой встречи станет миротворческая миссия ООН для Донбасса.



Глава украинского МИД также прокомментировал слова своего французского коллеги о том, что размещение «голубых касок» будет преждевременным без наличия политической воли на местах.



«Он сказал, что сейчас мы, к сожалению, не можем нормальную миссию разместить, поскольку Россия этому последовательно мешает. Он не говорил, что это преждевременно или это не работает», — сказал Климкин.



В «нормандский формат» входят Украина, Россия, Франция и Германия.

В сентябре 2017 года Россия направила председателю Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения на Донбассе. Российский вариант предполагает, что миротворцы ООН будут выполнять роль охранной миссии ОБСЕ и не будут располагаться на всей неподконтрольной Украине территории.



Россия также настаивает на одобрении технических вопросов размещения миротворцев с группировками «ДНР/ЛНР».



Как отмечал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, между Россией и западными партнерами Украины на сегодня отсутствует единое мнение о мандате миротворческой миссии ООН для Донбасса.

Источник: http://novosti.dn.ua