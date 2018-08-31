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Конец близок: из разграбленной "ДНР" сбежали родные Захарченко и Тимофеева
Родственникам выехавших из разграбленной боевиками "ДНР" хватит денег не только на успешный старт в стране "старшего брата", но и на ведение бизнеса, которое обеспечит родным главных карателей Донбасса безбедную жизнь.
Из оккупированной боевиками "республики" уезжают не только дети террористов, но и их остальные родственники, передает "Диалог.UA". Как стало известно из сообщения канала "Донецкий абориген", по настоянию "кошелька" Захарченко, а по совместительству "министра" Тимофеева, из "ДНР" выехала его дочь. Она уедет на ПМЖ в Москву. При этом по словам источника, "валить" из "ДНР" Алисе Тимофеевой порекомендовал именно ее папа, дав дочке денег не только на комфортабельное жилье в российский столице, но и капитал на открытие собственного дела. "И аргументы, в принципе, правдоподобные. "Здесь уже делать нечего, тут нет ни денег, ни оборотов"", - говорится в сообщении телеграмм-канала.
Также стало известно, что "эвакуировался" из "республики" и брат главаря "ДНР" Захарченко, который тоже выехал в Москву. В РФ сбежали вместе с "наличкой" и так называемые "топ-менеджеры" "отжатых" Захарченко и РФ предприятий, поняв что на разграбленной и уничтоженной территории им больше ничего не светит.
Пакуют чемоданы даже "высокопоставленные чиновники" из МГБ "ДНР", "прокуратуры", "полиции". "И пусть кто-то марает бумагу отчетами и цифрами, не помешает это натаскивать за бугор мешки с наличностью. Предприятия и недвижимость в Российской Федерации закуплено заранее, а большой объём наличности - прекрасный повод для роста даже в Москве", - сказано в сообщении.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донецк, Донбасс, оккупация, ДНР, Захарченко, ООС
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- УБИТ ЗАХАРЧЕНКО. Смертельный взрыв в Донецке, в городе настоящий переполох18:27
- На КПП «ДНР» за людьми «следит» Ленин18:00
- Конец близок: из разграбленной "ДНР" сбежали родные Захарченко и Тимофеева17:50
- В Мариуполе открыли дом для переселенцев17:20
- В зоне ООС обновляют блокпосты16:57
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