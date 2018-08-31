Кремль усиливает позиции на Донбассе: "Л/ДНР" наводнили артиллерийские подразделения РФ и мощные РСЗО - ГРУ

31.08.2018 18:31

Власти РФ перебросили на временно оккупированный Донбасса дополнительные артиллерийские подразделения для усиления бандформирований "Л/ДНР".

Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк сообщил о переброске наемников РФ на территорию Донбасса, передает "Диалог.UA". "Российское оккупационное командование использует период так называемого "школьного перемирия" для наращивания боевых возможностей соединений и частей 1-го и 2-го АК ВС РФ", - заявил он.

Зафиксировано, что на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей из России были переброшены дополнительные артиллерийские подразделения и реактивные системы залпового огня. "Прибывшие подразделения размещаются в основном на территориях объектов т. н. государственной коммунальной собственности, в т. ч. образовательных и медицинских учреждениях", - выяснили в ГРУ.



Источник: www.dialog.ua