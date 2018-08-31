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Архив - Донецкая область

НА ДОНБАССЕ ИЗ-ЗА БЛИЗОСТИ К ЗОНЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НЕ ОТКРОЮТСЯ 10 ШКОЛ

31.08.2018 14:25
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НА ДОНБАССЕ ИЗ-ЗА БЛИЗОСТИ К ЗОНЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НЕ ОТКРОЮТСЯ 10 ШКОЛ

В Донецкой области из-за близости к линии соприкосновения приостановлена ​​работа 10 школ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой военно-гражданской областной администрации Александр Куць.

«Из-за приближения к зоне боевых действий приостановлена ​​работа 10 заведений образования: три - в Волновахском районе, два - в Авдеевке, Марьинском, Ясиноватском районах, а также Марьинская школа-интернат областной коммунальной собственности», - написал глава области.

Также Куць отметил, что всего на подконтрольной украинским властям части Донецкой области откроется 522 учреждения общего среднего образования, где будут учиться 160 000 человек, в том числе 8800 переселенцев.

Вдоль линии соприкосновения находятся 113 учебных заведений: 54 школы, 53 детских сада, 6 училищ и школа-интернат. В них обучается 15000 303 ребенка, сообщили в ДонОГА.

 

Источник: http://novosti.dn.ua 



Теги: Донбасс, война, школа, ООС
 
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